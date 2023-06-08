Аршавин: просили Халка давать передачу, а Халкуся брал мяч и тащил его как танк

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре с нападающим Халком, который сейчас защищает цвета бразильского «Атлетико Минейро». Россиянин рассказал, что бразилец любил всегда сам решать эпизоды и редко отдавал передачи.

«Халк? Халкусик брал мяч и тащил его как танк. Он так делал и на тренировках, и во время матчей. Ему говорили: «Может, поиграем в пас?» Отвечал: «Да-да-да, но я тебя не видел». Всё любил делать сам», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За сине-бело-голубых форвард сыграл 148 матчей, забил в них 77 голов и сделал 59 результативных передач. В составе «Зенита» Халк стал чемпионом России в 2015 году.