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«Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника Алексиса Мак Аллистера

«Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника Алексиса Мак Аллистера
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Английский «Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.

24-летний аргентинский футболист успешно прошёл медобследование и согласовал условия личного контракта.

Фото: ФК «Ливерпуль»

«Ощущения потрясающие, это сбывшаяся мечта. Я не могу дождаться начала моей игры за клуб. Я хотел присоединиться к команде с первого дня предсезонной подготовки, так что хорошо, что всё произошло именно так. С нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде.

Этот год был фантастическим для меня — победа на чемпионате мира, то, чего мы добились с «Брайтоном». Но теперь пришли время подумать о «Ливерпуле» и стараться быть лучшим игроком и лучшим человеком каждый день», — прокомментировал свой переход Мак Аллистер.

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