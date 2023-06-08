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Стало известно, под каким номером Месси будет играть за «Интер Майами»

Стало известно, под каким номером Месси будет играть за «Интер Майами»
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Аргентинский нападающий Лионель Месси будет выступать за «Интер Майами» под любимым 10-м номером. Именно с «десяткой» на спине Месси достигал успехов в составе «Барселоны». Однако в «Пари Сен-Жермен» этот номер был занят Неймаром, поэтому Лионелю пришлось играть под 30-м номером.

Как информирует издание Clarín, «Интер Майами» зарезервировал за Месси 10-й номер, чтобы обеспечить аргентинцу комфортные условия в новой команде. При этом руководству клуба не пришлось отбирать у кого-то «десятку» — этот номер был свободен.

Напомним, вчера, 7 июня, стало известно, что Месси продолжит карьеру в «Интер Майами». Прежде чем принять предложение «Интера», семикратный обладатель «Золотого мяча» отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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