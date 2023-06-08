Cостояние пострадавшего от лошади вратаря «ПСЖ» Рико стало улучшаться — Onda Cero

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико стал чувствовать себя лучше в больнице, в которую он попал после инцидента с лошадью. Об этом сообщает Onda Cero.

Рико получил серьёзную травму головы. С тех пор он находится в отделении интенсивной терапии после операции. Его состояние остаётся тяжёлым после 12 дней в больнице, но, похоже, оно медленно улучшается.

Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря сообщили, что с игроком произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь.

Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.