Cостояние пострадавшего от лошади вратаря «ПСЖ» Рико стало улучшаться — Onda Cero

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико стал чувствовать себя лучше в больнице, в которую он попал после инцидента с лошадью. Об этом сообщает Onda Cero.
Рико получил серьёзную травму головы. С тех пор он находится в отделении интенсивной терапии после операции. Его состояние остаётся тяжёлым после 12 дней в больнице, но, похоже, оно медленно улучшается.
Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря сообщили, что с игроком произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь.
Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.
- 8 июня 2023
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:54
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:46
-
13:45
-
13:36
-
13:32
-
13:26
-
13:20
-
13:13
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
12:50
-
12:48
-
12:37
-
12:35
-
12:35
-
12:34
-
12:31
-
12:15