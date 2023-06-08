Радченко: «Химки» — разочарование сезона в РПЛ. Наверное, такое возможно только в России

Бывший футболист и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко назвал «Химки» главным разочарованием минувшего сезона РПЛ.
«В этом сезоне я не увидел команд-открытий РПЛ, но мне понравился «Ахмат». Конечно, команда преобразилась при Ташуеве и очень убедительно действовала во второй половине сезона. У «Ахмата» очень хорошо укомплектован состав, неплохая игровая дисциплина, тактика и манера игры. Если бы так хорошо играли и в первой половине сезона, то могли бы побороться за тройку.
«Химки» — разочарование сезона в РПЛ. Наверное, такое возможно только в России. Прекрасно помним, где они были, когда их тренировал Юран. Но потом произошли смены тренеров… В итоге я разочаровался в их проекте. Внутри любого клуба всё должно быть чётко: каждый должен знать, чем он занимается. Поэтому «Зенит» и выигрывает чемпионат в последние годы.
Я бы хотел видеть в РПЛ команды, у которых есть большая история выступлений в высшем дивизионе: например, «Ротор», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 8 июня 2023
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