Барриос: Ракицкий — невероятный футболист. Он мог забить так, что у всех отвисали челюсти

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о своём бывшем одноклубнике защитнике Ярославе Ракицком, который сейчас играет за донецкий «Шахтёр».

«Думаю мы, те трое новичков, сыграли очень важную, возможно, даже определяющую роль в завоевании чемпионства. Ракицкий – невероятный футболист. У него отличный удар и потрясающая передача. Он играл очень умно, мне всегда нравился его стиль. Он мог забить так, что у всех отвисали челюсти. Мог выдать пас на 40 метров, которого никто не ожидал», — сказал Барриос в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Ракицкий перешёл в «Зенит» зимой 2019 года. Тогда же состав сине-бело-голубых пополнили Барриос и нападающий Сердар Азмун.