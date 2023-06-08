Хави назвал позиции, которые станут для «Барселоны» приоритетными в плане усиления летом

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что ему требуется усиление в полузащиту.

«Мне нужно два трансфера в полузащиту. Нам нужна замена Бускетсу, мы должны подписать игрока высокого качества. Нам также нужен креативный полузащитник и форвард», — приводит слова Хави Movistar.

«Барселона» впервые за четыре года стала чемпионом Испании. Хави, возглавивший команду в ноябре 2021 года, привёл также клуб к победе в Суперкубке страны.

Серхио Бускетс был в структуре команды с 2005 года. Он решил не продлевать контракт с клубом, истекающий 30 июня 2023 года. Команду также покинул защитник Жорди Альба.

Видеообзор. «Сельта» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.