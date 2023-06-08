Непомнящий: мечтал, чтобы «Торпедо» наконец снова играло в РПЛ, но не получилось всё
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о вылете московского «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Напомним, автозаводцы вместе с подмосковными «Химками» напрямую вылетели в Первую лигу. «Факел» и «Пари Нижний Новгород» финишировали в зоне стыковых матчей.
«Команд-разочарований в прошедшем сезоне РПЛ достаточно. Я мечтал, чтобы «Торпедо» наконец снова играло в Премьер-Лиге. Но не получилось всё, причина мне неизвестна. В «Химках» долгое время что-то искали. По моим сведениям, сейчас выстроена и подготовлена программа развития клуба. Больше всего досадую от выступления «Торпедо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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