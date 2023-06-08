Семак рассказал, как воспринял задачу выиграть пять чемпионств, когда возглавил «Зенит»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как воспринял задачу выиграть пять чемпионских титулов за семь лет, когда возглавил сине-бело-голубых.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Своё столетие санкт-петербургский клуб будет отмечать в 2025 году.
«В разговоре с Алексеем Борисовичем (Миллером. – Прим. «Чемпионата») он говорил, что до столетия клуба нужно, чтобы у нас появилось две звезды. Я так про себя подумал: «Семь лет, из этих семи лет нужно пять раз выиграть чемпионство, и это при том, что главный тренер зачастую и больше года в команде не работает».
Самым сложным было понять, кто на что способен, и оставить тех игроков, которые подходили под те требования, что были у нас в голове. На тот момент самыми важными позициями были игрок в центре поля, нападающий, желательно быстрый, и игрок в оборону, через которого мы можем выходить в атаку через короткий пас и лучше контролировать мяч», — сказал Семак в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».
- 8 июня 2023
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