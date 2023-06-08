Гойло: «Зенит» убивает игроков деньгами? Мне тяжело отвечать на этот вопрос

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло, который в скором времени присоединится к санкт-петербургскому «Зениту», не стал отвечать на вопрос об «убийстве игроков деньгами».

«Буду ли бороться за место в основе «Зенита»? Да, настрой побороться за место в основе. С этим и иду в «Зенит». Это вполне реально. Главное — в себя верить, а дальше всё от тренерского штаба зависит. Не я буду решать.

Как отношусь к словам, что Питер убивает игроков деньгами? Никак не отношусь. Согласен ли я с этим посылом? Мне тяжело отвечать на этот вопрос», — приводит слова Гойло «РБ Спорт».

24-летний Гойло — воспитанник СШОР «Зенит». Голкипер прошёл через академию одноимённого футбольного клуба. За «Пари НН» Гойло играл на правах аренды, однако нижегородский клуб активировал опцию выкупа вратаря, а «Зенит» выкупил его обратно.