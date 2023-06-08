Гойло: «Зенит» убивает игроков деньгами? Мне тяжело отвечать на этот вопрос

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло, который в скором времени присоединится к санкт-петербургскому «Зениту», не стал отвечать на вопрос об «убийстве игроков деньгами».
«Буду ли бороться за место в основе «Зенита»? Да, настрой побороться за место в основе. С этим и иду в «Зенит». Это вполне реально. Главное — в себя верить, а дальше всё от тренерского штаба зависит. Не я буду решать.
Как отношусь к словам, что Питер убивает игроков деньгами? Никак не отношусь. Согласен ли я с этим посылом? Мне тяжело отвечать на этот вопрос», — приводит слова Гойло «РБ Спорт».
24-летний Гойло — воспитанник СШОР «Зенит». Голкипер прошёл через академию одноимённого футбольного клуба. За «Пари НН» Гойло играл на правах аренды, однако нижегородский клуб активировал опцию выкупа вратаря, а «Зенит» выкупил его обратно.
- 8 июня 2023
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:54
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:46
-
13:45
-
13:36
-
13:32
-
13:26
-
13:20
-
13:13
-
13:10
-
13:05
-
13:03
-
12:50
-
12:48
-
12:37
-
12:35
-
12:35
-
12:34
-
12:31
-
12:15