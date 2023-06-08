Владимир Путин — о легионерах в российском футболе: неплохо, но всё хорошо в меру
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Президент России Владимир Путин заявил, что не выступает против наличия иностранных футболистов в российских командах.
Президент встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Политики среди прочего также обсудили и развитие футбола в регионе.
Клычков заявил, что в местной команде должны выступать только игроки из Орла: «Все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнём с этого».
«Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но всё хорошо в меру просто», — приводит ответ Путина Клычкову официальный сайт президента России.
Отметим, что в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров. По правилам чемпионата, в заявке каждой команды на сезон не должно быть больше 13 иностранцев.
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