Владимир Путин — о легионерах в российском футболе: неплохо, но всё хорошо в меру

Президент России Владимир Путин заявил, что не выступает против наличия иностранных футболистов в российских командах.

Президент встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Политики среди прочего также обсудили и развитие футбола в регионе.

Клычков заявил, что в местной команде должны выступать только игроки из Орла: «Все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнём с этого».

«Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но всё хорошо в меру просто», — приводит ответ Путина Клычкову официальный сайт президента России.

Отметим, что в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров. По правилам чемпионата, в заявке каждой команды на сезон не должно быть больше 13 иностранцев.