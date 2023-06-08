Личка: в «Оренбурге» есть 7-8 игроков, которые могут уйти в топ-клубы

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об интересе топ-клубов РПЛ к лидерам оренбуржской команды.
«Интерес к нашим игрокам со стороны топ-клубов? У нас сейчас есть семь-восемь игроков, которые могут уйти. Но у них контракты с «Оренбургом». Понятно, что, если кто-то захочет их забрать, надо будет заплатить. И я думаю, что многие наши игроки больше хотят остаться и продолжить работу именно в «Оренбурге». Потому что, когда ты меняешь клуб, всё может получиться не так, как ты хочешь. Один пример — это нынешний Сычевой и то, что происходит с ним сейчас. За нас он сыграл очень хорошо, а в Самаре пока ищет те детали и игровые моменты, которые были у нас. Я понимаю, что игроки всегда хотят сделать шаг вперёд в карьере, но бывают моменты, когда не надо спешить», — приводит слова Личка интернет-портал «Известия».
- 8 июня 2023
-
16:41
-
16:40
-
16:38
-
16:20
-
16:20
-
16:20
-
16:19
-
16:13
-
16:12
-
15:59
-
15:51
-
15:50
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:54
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:46
-
13:45
-
13:36