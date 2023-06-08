Литвинов: Карасёв — лучший судья РПЛ. Очень понравилась его работа в игре «Спартак» — ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал арбитра Сергея Карасёва лучшим судьёй в РПЛ, отметив, что ему очень понравилась его работа на матче 28-го тура с ЦСКА (2:1).
«Нельзя после каждой игры говорить, что арбитр опять засудил. У нас много игр было, когда сами не реализовывали свои моменты, а потом всё сводилось к тому, что во всём виноват судья.
Лучший судья РПЛ? Сергей Карасёв. В последнем дерби c ЦСКА мне очень понравилась его работа. Он любые моменты спокойно обсуждал, и можно было любой вопрос задать. Не было такого, что он говорил: «Иди отсюда, сейчас жёлтую получишь». Мне очень понравилась его работа», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
Карасёв в матче «Спартак» — ЦСКА удалил защитника армейцев Виллиана Рошу за то, что тот повторил непристойный жест нападающего красно-белых Александра Соболева. Позднее наказание бразильца было отменено, а арбитр не получал назначений на два последних тура РПЛ.
- 8 июня 2023
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