Георгий Джикия дисквалифицирован на один матч за оскорбительное поведение в адрес судьи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие наказания получили «Спартак» и их капитан Георгий Джикия по итогам матча с «Крыльями Советов».

«Спартак» оштрафован на 100 000 рублей за неподобающее поведение команды в матче с «Крыльями Советов».

Джикия присутствовал на заседании. Мы запросили у судьи Амелина дополнительный рапорт, где он описал слова Джикии. Георгий подтвердил эти слова, но отметил, что они не имели адресного характера. Позже было установлено, что адресный характер всё же был. Джикия не извинялся перед судьёй, но после рекомендаций сказал, что сделает это. Мы учитывали, что Георгий никогда не получал прямых красных карточек. За оскорбительное поведение в отношении официального лица Джикия оштрафован на два матча РПЛ. Один матч — реальный, один — условный. Штраф — 250 000 рублей. Испытательный срок — один год», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.