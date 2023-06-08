Кирьяков: моё любимое «Динамо» — разочарование сезона. Но и «Химки» с «Торпедо» неудачники

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков назвал московский клуб главным разочарованием Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.

«Моё любимое «Динамо» — разочарование сезона в РПЛ. Было столько разговоров про юбилейный год, но такое выступление никуда не годится.

«Динамо» удивило с негативной стороны. После межсезонья у команды произошёл провал, хотя от клуба ждали ещё лучшего футбола. Наверное, свою роль сыграл достаточно долгий срок перерыва. Тренерский штаб не смог правильно распределить физические нагрузки и наладить игровые связки. Но у них и не было опыта такого долгого межсезонья, поэтому были допущены ошибки. Конечно, когда пошли неудачи, было видно, как футболисты просто задрожали: испугались давления и не смогли проявить свои лучшие качества.

Нужно сказать и про «Химки» с «Торпедо» — это команды-неудачники, которые вылетели. Но по ходу сезона все понимали, что к этому идёт. Особенно после всех скандалов и непонятных решений руководства с назначениями главных тренеров», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.