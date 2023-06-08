Михаил Кержаков: брат, Аршавин, Малафеев, Радимов — это тигры. Мне до них как до Луны

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что ему далеко до легендарного статуса в клубе, который принадлежит его родному брату Александру Кержакову, экс-вратарю Вячеславу Малафееву и бывшим полузащитникам сине-бело-голубых Андрею Аршавину и Владиславу Радимову.

«Мне кажется, если я выиграю ещё пять чемпионств, то я всё равно никогда брата не догоню. К счастью. Брат – это легенда. Показательным был матч легенд на «Петровском» со «Спартаком». После игры мне писали люди, просили передать слова благодарности брату, говорили, что у них были слёзы на глазах, когда брат с Аршавиным стали делать свой фирменный кувырок.

Если возвращаться в то время, то я думаю, та плеяда игроков влюбила в себя болельщиков. Не было такого пресыщения победами. Аршавин, Кержаков, Малафеев, Радимов, Горшков – для меня это прям вообще тигры. По легендарности я уж точно не встану ни с кем из них в один ряд. Мне до них как до Луны», — сказал Кержаков в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».