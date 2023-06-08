В Южноамериканском кубке игрок забил победный гол со своей половины поля. Видео
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Чилийский полузащитник клуба «Аудакс Итальяно» Матиас Сепульведа забил гол со своей половины поля в матче Южноамериканского кубка — 2023 с «Блумингом» из Боливии.
Гол Сепульведы со своей половины поля:
Права на видео принадлежат CONMEBOL. Ролик опубликован на YouTube-канале CONMEBOL Sudamericana
Отметим, что игра 5-го тура группы Е в Южноамериканском кубке завершилась победой «Аудакс Итальяно» со счётом 2:1. Сепульведа оформил дубль в этом матче, но победным голом стал именно его результативный удар со своей половины поля.
«Аудакс» занимает второе место в своей группе. Команда набрала 10 очков в пяти матчах. «Блуминг» — на последнем, четвёртом месте в квартете. У команды ноль очков. Третью строчку занимает бразильский «Сантос».
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