В Южноамериканском кубке игрок забил победный гол со своей половины поля. Видео

Чилийский полузащитник клуба «Аудакс Итальяно» Матиас Сепульведа забил гол со своей половины поля в матче Южноамериканского кубка — 2023 с «Блумингом» из Боливии.

Гол Сепульведы со своей половины поля:

Права на видео принадлежат CONMEBOL. Ролик опубликован на YouTube-канале CONMEBOL Sudamericana

Отметим, что игра 5-го тура группы Е в Южноамериканском кубке завершилась победой «Аудакс Итальяно» со счётом 2:1. Сепульведа оформил дубль в этом матче, но победным голом стал именно его результативный удар со своей половины поля.

«Аудакс» занимает второе место в своей группе. Команда набрала 10 очков в пяти матчах. «Блуминг» — на последнем, четвёртом месте в квартете. У команды ноль очков. Третью строчку занимает бразильский «Сантос».