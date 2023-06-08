Аршавин: Данни уже русским стал. Он свой для «Зенита»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о своём экс-одноклубнике Мигеле Данни, отметив, что тот спустя несколько лет в составе команды стал для клуба своим.

«При Виллаш-Боаше всё было по-европейски. У него сложились прекрасные отношения с иностранцами, с тем же Данни. Мне кажется, к тому моменту он уже русским стал. Данни стал своим для «Зенита», провёл в клубе шесть лет, говорил по-русски, его дети тренировались в академии», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Данни сыграл за «Зенит» 256 матчей, в которых отметился 68 забитыми мячами и 73 результативными передачами. В составе петербуржцев португалец трижды стал чемпионом России.