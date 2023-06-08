Дмитрий Сенников: «Оренбург» и «Ахмат» стали открытиями сезона в РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал клубы Российской Премьер-Лиги, которые впечатлили его в сезоне-2022/2023.

«Оренбург» и «Ахмат» стали открытиями сезона в РПЛ. «Оренбург» запомнился яркой и атакующей игрой с обилием голевых моментов. Да, клуб пока не может соревноваться с грандами за попадание в тройку, но главное, чтобы сохранилась его самобытность на следующий год. Хотелось бы, чтобы «Оренбург» не был командой одного сезона, а продолжил показывать красивую игру.

«Ахмат» демонстрировал очень качественный футбол, хотя у них нет суперигроков. Отличная тренерская работа, в результате которой получилась интересная команда», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.