Личка: у «Спартака», «Зенита» и ЦСКА очень большие бюджеты. В чешских клубах такого нет

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, чем его удивила Российская Премьер-Лига по сравнению с чемпионатом Чехии. Специалист отметил большие бюджеты в топ-клубах чемпионата России — «Спартаке», «Зените» и ЦСКА. Он заявил, что в чешских грандах никогда не было таких бюджетов.

«Чем меня удивила Российская Премьер-Лига? У вас здесь, в России, побольше денег. «Спартак», «Зенит», ЦСКА — у этих команд очень большие бюджеты. В Чехии, например, можно говорить о «Спарте» и «Славии» как о клубах, где денег больше, чем у остальных. Однако у них никогда не было таких бюджетов, как у вас. При этом «Спарта» в минувшем сезоне выиграла чемпионат Чехии, но до этого не могла взять золото девять лет», — приводит слова Личка интернет-портал «Известия».