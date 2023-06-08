Малафеев: Спаллетти был сильнее всех остальных тренеров «Зенита», при всём уважении к ним

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что считает Лучано Спаллетти — сильнейшим тренером из тех, что работали с сине-бело-голубыми.

«При всём уважении ко всем тренерам, которые работали в «Зените», мне кажется, что Спаллетти был именно тем специалистом, который и тактически, и стратегически был сильнее всех. С Петржелой и Адвокатом мы играли в 4-3-3, три игрока атаки иногда не были задействованы в обороне. Спаллетти понял, что для того, чтобы достигать успеха в еврокубках такой футбол не подойдёт», — сказал Малафеев в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. Петербуржцы под руководством итальянца дважды стали чемпионами России и по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.