Василий Уткин пошутил о возможном трансфере Мама Бальде в «Спартак»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о том, что нападающий «Труа» Мама Самба Бальде может продолжить карьеру в «Спартаке». Уткин пошутил по поводу имени потенциального новичка красно-белых.

«Спартак» интересует Мама Бальде. Ну что, этого не хватало всему нашему футболу. Был у нас Баба Адаму, был Папа Сарр, без Мама Бальде коллекция не полна.

По-грузински папа — это мама. А мама по-грузински — это деда. А деда по-грузински — это папа.

Все близко, все рядом», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Бальде перешёл в «Труа» летом 2021 года, ранее он выступал за «Дижон». В составе «Труа» 27-летний форвард провёл 65 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мама Самба Бальде в € 8 млн.