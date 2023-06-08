Рианчо: верю, что среди россиян в Испании появятся новые Карпин и Мостовой

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что верит в появление среди российских футболистов талантов, которые заиграют в чемпионате Испании.

«В Испанию приезжали великие игроки из России: Дасаев, Карпин, Мостовой, Онопко, Шустиков, Ледяхов, Радченко, Черышев. Не думаю, что сейчас в российском чемпионате так много молодых талантов. Думаю, что-то не получается при формировании молодых футболистов.

Конечно, я верю, что однажды в Испании появятся новые Карпин и Мостовой, но для этого в России нужно навести порядок в академиях. Футбол развивается, и академии должны быть обновлены», — приводит слова Рианчо Legalbet.

В Испании Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». Александр Мостовой играл в Ла Лиге за «Сельту» и «Алавес». В прошлом сезоне за один из испанских клубов выступал Никита Иосифов. 22-летний полузащитник провёл 13 матчей за «Вильярреал Б», в которых отметился одним голом.