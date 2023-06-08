Глушаков: зимой на сборе в матче с «НН» «Родина» выглядела интереснее, чем в стыковой игре

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий сейчас за «Пари Нижний Новгород», прокомментировал попадание нижегородцев в стыковые матчи.

«Не было никаких особенных мыслей, когда понял, что «Пари НН» будет играть в стыковых матчах. Подумал: «Придётся играть». Я уже принимал участие в переходных играх в том году за «Химки», но не воспринимаю это как привычное дело. Самое главное, что мои команды остаются в РПЛ.

«Пари НН» уже играл с «Родиной» на зимнем сборе. Может быть, мы были уставшими, но тогда «Родина» выглядела поинтереснее, чем в стыковом матче. Однако у команды Парфёнова в целом нормальный уровень.

Не могу пока сказать, готова ли «Родина» к РПЛ — счёт на табло. Смогу ответить на этот вопрос после второго матча», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.