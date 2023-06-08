Хави заявил, что «Барселона» не создана для Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что каталонский клуб не создан для выступлений во втором по значимости еврокубковом турнире.
«Я уже сказал игрокам, что мы больше никогда не должны играть в Лиге Европы. Мне жаль, но «Барселона» не создана для этого турнира. Он не мотивирует ни игроков, ни болельщиков. Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться к победе в ней», — цитирует Хави Barca Universal.
Напомним, в минувшем сезоне сине-гранатовые попали в Лигу Европы из-за того, что заняли третье место в группе C Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда Хави уступила «Манчестер Юнайтед» с общим счётом 3:4.
В финале Лиги Европы встречались «Севилья» и «Рома». Победу одержала испанская команда, обыграв подопечных Жозе Моуриньо в серии послематчевых пенальти.
- 8 июня 2023
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