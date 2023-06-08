Литвинов: Родри – образец для меня. Он не теряет мяч, хотя все его действия простые

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, на кого равняется в европейском футболе.
«Хотел бы прибавить бы во всех аспектах — физические данные, работа с мячом. Смотрю, как люди в «Манчестер Сити» владеют мячом и с ума схожу — как будто за них компьютер играет.
Игрок-образец на моей позиции во владении мячом — Родри из «Манчестер Сити»! Удивляюсь, как такой высокий человек может быть техничным. Смотрел их игру против «Реал Мадрида», и мне казалось, что он ни разу мяч не потерял, а все его действия были очень простыми», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
21-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». В прошедшем сезоне РПЛ полузащитник сыграл за красно-белых 34 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Литвинов был номинирован на награду лучшему игроку своего амплуа в РПЛ, однако победу в номинации одержал хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.
- 8 июня 2023
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