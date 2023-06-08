Деклан Райс — лучший игрок сезона в Лиге конференций
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Полузащитник и капитан «Вест Хэма» Деклан Райс признан лучшим игроком сезона-2022/2023 в Лиге конференций. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В среду, 7 июня, лондонский «Вест Хэм» обыграл в финале Лиги конференций итальянскую Фиорентину со счётом 2:1 и завоевал первый трофей с 1980 года. Лучшим игроком прошедшего розыгрыша третьего по силе еврокубкового турнира признали полузащитника «молотобойцев» Деклана Райса.
За первую команду «Вест Хэма» 24-летний англичанин выступает с 2017 года. За это время он успел провести 245 матчей и забить 15 мячей. В Лиге конференций сезона-2022/2023 на его счету один гол (в ворота «Гента» в 1/4 финала) и одна результативная передача (в матче с «АЕК» Ларнака в 1/4 финала).
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