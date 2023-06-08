«Фиорентина» выпустила заявление по поводу инцидента с Кристиано Бираги

Итальянская «Фиорентина» уверена, что УЕФА даст должную оценку случившемуся с капитаном их команды Кристиано Бираги во время финального матча Лиги конференций с «Вест Хэмом» и накажет виновных.

«Фиорентина» решительно осуждает то, что произошло с Бираги во время финала Лиги конференций. Футболист получил удар по голове предметом, брошенным с трибуны болельщиков «Вест Хэма», на 33‑й минуте первого тайма, когда собирался подавать угловой.

Это неприемлемое поведение, которое, очевидно, повлияло на поведение футболиста и его товарищей по команде, ведь их внимание отвлекли от футбольных дел из‑за угрозы собственной безопасности.

Наш капитан, несмотря на глубокую рану головы, на которую впоследствии наложили восемь швов, продолжил играть, продемонстрировал честность и спортивное мастерство — качества, которые должны быть эталоном для всего футбольного мира и которые «Фиорентина» стремится отстаивать всеми силами.

Клуб уверен, что УЕФА тщательно проанализирует инцидент и должным образом накажет виновных, примет необходимые меры, чтобы это стало примером, а подобные ситуации больше не повторялись», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, в первом тайме финала Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «Фиорентино» игра была приостановлена на несколько минут из‑за того, что капитан «фиалок» Бираги получил рассечение головы после попадания брошенного с трибуны предмета.