Дьяков: Сперцяну нужно пользоваться шансом. «Аякс» — трамплин для перехода в топ-клубы

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно попробовать свои силы в европейском чемпионате.
«Если интерес у «Аякса» к Сперцяну действительно есть, то нельзя не воспользоваться шансом. Это возможность поиграть в еврокубках, проявить себя, чтобы дальше перебраться в более сильную команду из более сильного чемпионата.
Если он хочет играть в Европе, то нужно пользоваться шансом. Тем более что это чемпионат Нидерландов, а «Аякс» — плацдарм и трамплин для перехода в топ-клубы. Многие футболисты оттуда уходят, за «Аяксом» пристально следят.
Насколько нынешний Сперцян близок к основе «Аякса»? По нынешнему чемпионату России сложно сравнивать. «Аякс» — это «Аякс», они всегда наверху в своём чемпионате, всегда прилично выступают в еврокубках. Самое главное, что за ними следят гранды мирового футбола. Сможет ли он проявить себя там, говорить тяжело», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 8 июня 2023
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