Карло Анчелотти – о расизме: с ненавистью нужно бороться, но это будет долгий процесс

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями по поводу проблемы расизма в испанском футболе.
«Я не могу смириться с тем, что стадион стал самой враждебной средой всего и всех. Не могу смириться с этой атмосферой ненависти к коже, к религии, к этнической группе игрока или тренера. За четыре года, что я прожил в Англии, у меня нет воспоминаний об оскорблениях в адрес человека. Да, зрители освистывали соперников, однако ни одного личного оскорбления не было. С ненавистью нужно бороться, но это будет долгий процесс.
Пока нет штрафов, сначала должны меняться правила. На поле есть судья, который может и должен вмешиваться. Здесь, в Испании, что-то движется после дела Винисиуса, но одна валенсийская группа осудила меня за то, что я обвинил всю аудиторию на стадионе «Месталья». Я извинился, но дело открыто», — приводит слова Анчелотти iL Giornale.
- 8 июня 2023
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