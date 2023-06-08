«Реал» продлил контракт с Браимом Диасом — Романо

«Реал» продлил контракт с полузащитником Браимом Диасом, выступавшим на правах аренды за «Милан» на протяжении трёх сезонов, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, новое соглашение 23-летнего футболиста с «Реалом» будет действовать до конца июня 2027 года. Переговоры между сторонами успешно завершены. Официальное заявление мадридского клуба ожидается в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Диаса 44 матча в составе «Милана» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось, что Диас входит в планы Анчелотти на следующий сезон.