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Озбилиз: я только за, чтобы такие футболисты, как Оганесян, выступали за сборную Армении

Озбилиз: я только за, чтобы такие футболисты, как Оганесян, выступали за сборную Армении
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз высказался о перспективах российского полузащитника «Оренбурга» Степана Оганесяна выступать за сборную Армении.

«Для Степана Оганесяна может быть хорошей возможностью получить гражданство Армении и выступать за нашу сборную. Этот футболист постоянно играет за «Оренбург», демонстрирует качественную игру, поэтому я только за, чтобы такие футболисты, если у них есть армянские корни, могли выступать за нашу национальную сборную. Я всегда буду за!», — цитирует Озбилиза Sport24.

Напомним, в начале мая федерация футбола Армении подтвердила, что контактировала с Оганесяном по поводу смены спортивного гражданства. В сезоне-2022/2023 российский полузащитник провёл 20 матчей в рамках РПЛ за «Оренбург», забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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