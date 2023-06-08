Анчелотти: то, что произошло с Мальдини, демонстрирует отсутствие исторической культуры

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об увольнении Паоло Мальдини с поста технического директора «Милана».
«В Мадриде я узнал, что историю клуба всегда нужно уважать. Здесь Ди Стефано, Амансио, Хенто, Пушкаш по-прежнему являются исключительными ценностями, к которым мы относимся с почтением. Чтобы сохранить историю на самом высоком уровне, нужно беречь память о прошлом. То, что произошло с Мальдини, демонстрирует отсутствие исторической культуры, уважения к миланской традиции. Если правда, что история не побеждает, то верно и то, что история учит нас побеждать.
Футбольные клубы, которые ставят бизнес выше спортивного духа, обречены на провал. Меценатство уже не имеет прежнего значения», — приводит слова Анчелотти iL Giornale.
- 8 июня 2023
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