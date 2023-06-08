Гришин: в прошедшем сезоне отмечу «Оренбург» — их матчи доставили особое удовольствие
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Бывший главный тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что ему было интересно наблюдать за «Оренбургом» в сезоне-2022/2023.
«В этом сезоне можно выделить ЦСКА – клуб наконец попал в призёры и завоевал серебряные медали. Отмечу «Оренбург» – команда показывала интересную игру в атаку. Все думали, что при выходе в РПЛ они будут играть от обороны, но некоторые матчи с участием «Оренбурга» доставили особое удовольствие.
А вот «Зенит» вообще не удивил: они и так должны были занимать первое место. У них хорошо сработали тренерский штаб и команда», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
«Оренбург», напомним, минувший сезон завершил на седьмом месте, набрав 46 очков.
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