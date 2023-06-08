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Литвинов: позвал бы в «Спартак» Холанда или Роналду, хочу поиграть с ними вместе

Литвинов: позвал бы в «Спартак» Холанда или Роналду, хочу поиграть с ними вместе
Криштиану Роналду
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Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, с кем ему хочется поиграть вместе в одной команде.

«Позвал бы в «Спартак» Холанда или Роналду! Не из-за того, что они нужны нам на поле, а просто хочется поиграть с ними в карьере вместе», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». В прошедшем сезоне РПЛ полузащитник сыграл за красно-белых 34 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Литвинов был номинирован на награду лучшему игроку своего амплуа в РПЛ, однако победу в номинации одержал хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Спартак» завершил сезон-2022/2023 на третьем месте в чемпионате России.

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