«Балтика» объявила о переходе Жоау Ламейры

Полузащитник Жоау Ламейра перешёл из «Торренсе» в «Балтику», сообщает пресс‑служба калининградского клуба.

24-летний Ламейра является воспитанником академии «Фейренсе». Пять сезонов игрок провёл в системе «Порту». Он выступал за «Порту Б», «Лейрию», «Коимбру», «Реал СК». В 2016 году Жоау выиграл юношеский чемпионат Европы U-17 в составе сборной Португалии.

Два минувших сезона Ламейра провёл в «Торренсе» во второй португальской лиге. В сезоне-2022/2023 в его активе 35 матчей и четыре результативных действия (один гол и три голевых передачи). Трудовое соглашение с футболистом подписано на 3 года.

«Балтика» в минувшем сезоне заняла второе место в Первой лиге и получила право выступать в Российской Премьер-Лиге.