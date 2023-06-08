«Балтика» объявила о переходе Жоау Ламейры
Поделиться
Полузащитник Жоау Ламейра перешёл из «Торренсе» в «Балтику», сообщает пресс‑служба калининградского клуба.
24-летний Ламейра является воспитанником академии «Фейренсе». Пять сезонов игрок провёл в системе «Порту». Он выступал за «Порту Б», «Лейрию», «Коимбру», «Реал СК». В 2016 году Жоау выиграл юношеский чемпионат Европы U-17 в составе сборной Португалии.
Два минувших сезона Ламейра провёл в «Торренсе» во второй португальской лиге. В сезоне-2022/2023 в его активе 35 матчей и четыре результативных действия (один гол и три голевых передачи). Трудовое соглашение с футболистом подписано на 3 года.
«Балтика» в минувшем сезоне заняла второе место в Первой лиге и получила право выступать в Российской Премьер-Лиге.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
19:40
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:04
-
19:04
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:10
-
18:10
-
18:09
-
18:01
-
17:56
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:35
-
17:25
-
17:18
-
17:11
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:38
Партнерский контент