Участникам чемпионата мира среди женщин выплатят не менее $ 30 тысяч

Каждый игрок, принявший участие в чемпионате мира среди женщин, получит по меньшей мере $ 30 тысяч, сообщает France 24.

По данным источника, гарантированные выплаты футболисткам женских сборных более чем в два раза превысят среднюю заработную плату игроков женских команд в клубах ($ 14 тысяч).

При этом по мере продвижения по турнирной сетке чемпионата мира денежные выплаты будут увеличиваться. Максимум, на который могут рассчитывать победители турнира, — $ 270 тысяч.

Чемпионат мира среди женщин пройдёт в Австралии и Новой Зеландии. Турнир стартует 20 июля, а завершится 20 августа. В нём примут участие 32 команды.

Действующий чемпион мира — сборная США. Для американок выигранный в 2019 году трофей стал четвёртым в истории.