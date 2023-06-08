Участникам чемпионата мира среди женщин выплатят не менее $ 30 тысяч
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Каждый игрок, принявший участие в чемпионате мира среди женщин, получит по меньшей мере $ 30 тысяч, сообщает France 24.
По данным источника, гарантированные выплаты футболисткам женских сборных более чем в два раза превысят среднюю заработную плату игроков женских команд в клубах ($ 14 тысяч).
При этом по мере продвижения по турнирной сетке чемпионата мира денежные выплаты будут увеличиваться. Максимум, на который могут рассчитывать победители турнира, — $ 270 тысяч.
Чемпионат мира среди женщин пройдёт в Австралии и Новой Зеландии. Турнир стартует 20 июля, а завершится 20 августа. В нём примут участие 32 команды.
Действующий чемпион мира — сборная США. Для американок выигранный в 2019 году трофей стал четвёртым в истории.
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