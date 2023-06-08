Холанд — о финале ЛЧ: будет тяжело противостоять «Интеру», но мы сделаем всё для победы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с «Интером».

«Играть в финале самого престижного соревнования всегда было моей заветной мечтой. Но прежде всего это матч, в котором нужно победить. Наш сезон был фантастическим, и мы хотим завершить его как можно лучше. Нам будет тяжело против такой отличной команды, как «Интер», но мы хотим победить любой ценой и сделаем для этого всё возможное.

Гвардиола и его штаб делают всё, чтобы выжать из нас максимум. Я многому научился у этого тренера. Да, мне пришлось адаптироваться к новому игровому стилю, к новым товарищам по команде, но я думаю, что мне это удалось. Я наслаждаюсь каждой минутой своего пребывания в «Сити», — приводит слова Холанда Pazzi di Fanta.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск. Ранее о предстоящей встрече высказался одноклубник Холанда.