Угарте завершил переход в «ПСЖ» — Романо

Уругвайский полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте перешёл в «ПСЖ», подписав контракт с французским клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, Угарте успешно прошёл медицинское обследование и поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2028 года. Официально о переходе Мануэля будет объявлено в июле. Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «Спортингу» за 22-летнего уругвайца € 60 млн.

В завершившемся сезоне Мануэль Угарте провёл за «Спортинг» 47 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и не забил ни одного мяча. Уругваец выступает за португальский клуб с лета 2021 года, когда перешёл в стан зелёно-белых из португальского «Фамаликана».