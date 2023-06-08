Гендиректор «Шахтёра»: Мудрик – важное оружие «Челси» для завоевания титулов в будущем

Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о перспективах вингера Михаила Мудрика в лондонском «Челси».
«Во-первых, я не в том положении, чтобы критиковать Мудрика. Думаю, сейчас «Челси» находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, к приглашению нового тренера. Они находятся в начале новой эры.
Мудрик – важное оружие «Челси» для завоевания титулов в будущем. Я на 100% верю, что Михаил отработает всю сумму и покажет невероятный футбол, когда новый тренер позволит ему раскрыться.
Я знаком с Мудриком с тех пор, когда ему было 15-16 лет, и знаю, какой футбол он может показать. С одной стороны, € 100 млн – это своего рода давление. Когда на тебя что-то давит, ты не можешь раскрыться в полном объёме. Он просто должен расти под руководством нового тренера. Я верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время», — приводит слова Палкина ESPN.
- 8 июня 2023
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