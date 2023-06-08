Никита Калугин: «Рубин» и «Балтика» заслуженно поднялись в РПЛ

Защитник «Нефтехимика» Никита Калугин высказался по поводу выхода в Российскую Премьер-Лигу казанского «Рубина» и калининградской «Балтики».

«То, что они вышли, конечно, заслуженно. И с «Балтикой», и с «Рубином» было безумно сложно. Думаю, обе команды готовы выйти на новый уровень. Особенно свеж в памяти матч с «Балтикой», когда сыграли 0:0. Могли и победить, и проиграть, но матч был очень сложным — настолько, что после него пришел в раздевалку и был просто без сил.

Они постоянно давят и нагнетают. «Балтика» – крутая команда. 30 матчей без поражений – дорогого стоит. Не просто так они поднялись в РПЛ», — цитирует Калугина издание «Татар-информ».

«Балтика» и «Рубин», напомним, напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв первые два места в Первой лиге по итогам сезона-2022/2023.