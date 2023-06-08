Сайманов: не сомневался, что «Рубин» вернётся в РПЛ, команда очень хорошая

Бывший генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о возвращении казанского клуба в Российскую Премьер-Лигу.
«Итоги работы в «Рубине»? Была реорганизация, новая форма собственности клуба, поэтому я принял решение уйти. Конфликтов не было. Я очень рад, что «Рубин» вернулся.
Не сомневался в этом, потому что команда очень хорошая, сильно верил в неё. Надо ещё укрепить несколько позиций. Думаю, еще встретимся на футбольных полях», — приводит слова Сайманова Sport24.
Напомним, в сезоне-2022/2023 казанский «Рубин» стал чемпионом в Первой лиге, что даёт право команде в сезоне-2023/2024 выступать в высшем дивизионе чемпионата России. Также в Российскую Премьер-Лигу путёвку получила калининградская «Балтика», которая заняла второе место.
- 8 июня 2023
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