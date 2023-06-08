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Илкай Гюндоган находится в списке трансферных целей «ПСЖ»

Илкай Гюндоган находится в списке трансферных целей «ПСЖ»
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Французский «ПСЖ» проявляет интерес к немецкому полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану, сообщает L’Equipe.

По данным источника, 32-летний Гюндоган является одной из целей «ПСЖ» для укрепления полузащиты. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» истекает этим летом, и парижский клуб может получить его безо всякой компенсации. Ранее сообщалось, что в услугах Гюндогана заинтересованы «Барселона» и «Арсенал».

«ПСЖ» ранее договорился с полузащитником «Спортинга» Мануэлем Угарте. Официально уругваец станет игроком французского клуба в июле.

В прошедшем сезоне Илкай Гюндоган провёл 31 матч за «Манчестер Сити» в рамках английской Премьер-лиги, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

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