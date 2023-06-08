Илкай Гюндоган находится в списке трансферных целей «ПСЖ»
Поделиться
Французский «ПСЖ» проявляет интерес к немецкому полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану, сообщает L’Equipe.
По данным источника, 32-летний Гюндоган является одной из целей «ПСЖ» для укрепления полузащиты. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» истекает этим летом, и парижский клуб может получить его безо всякой компенсации. Ранее сообщалось, что в услугах Гюндогана заинтересованы «Барселона» и «Арсенал».
«ПСЖ» ранее договорился с полузащитником «Спортинга» Мануэлем Угарте. Официально уругваец станет игроком французского клуба в июле.
В прошедшем сезоне Илкай Гюндоган провёл 31 матч за «Манчестер Сити» в рамках английской Премьер-лиги, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.
Комментарии
- 8 июня 2023
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:20
-
20:17
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:40
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:04
-
19:04
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:10
-
18:10
-
18:09
Партнерский контент