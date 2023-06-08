Пономарёв: ЦСКА выглядит предпочтительнее, чем «Краснодар» в Суперфинале Кубка России

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча в рамках Суперфинала Кубка России, в котором армейцы сыграют с «Краснодаром».
«У ЦСКА состав качественнее, чем у «Краснодара». В этом преимущество армейцев. В ЦСКА играет лучший вратарь, великолепная линия обороны. Защита укреплена качественными футболистами, которые понимают друг друга с полуслова. В полузащите хорошо вписался Мендес, Обляков здорово себя проявил.
Хотелось бы усилить линию атаки, потому что Чалов — интеллигентный футболист, а Заболотного нужно обслуживать. Этим должны заниматься крайние нападающие. Конечно, у ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром» в Суперфинале. Армейцы выглядят предпочтительнее, чем «Краснодар», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».
- 8 июня 2023
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