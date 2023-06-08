Защитник «Нефтехимика» Калугин: всегда знал, что Галактионов будет большим тренером

Футболист «Нефтехимика» Никита Калугин вспомнил о совместной работе с наставником «Локомотива» Михаилом Галактионовым.
«Под чьим руководством из молодых тренеров мне было приятнее всего работать? Я очень долгое время проработал с Александром Точилиным и с Михаилом Галактионовым. Если брать их двоих, то они оба — очень хорошие специалисты.
Кстати, Галактионов сейчас демонстрирует это в РПЛ. Он молодец, я очень рад за него. Всегда знал, что он будет большим тренером. Также я играл под руководством Владимира Федотова, но не очень много. По правде говоря, для меня это был не самый удачный период.
Это был довольно тяжёлый год из-за пандемии, плюс у меня была травма и, грубо говоря, под его руководством я провёл лишь один матч», — приводит слова Калугина «Татар-информ».
«Локомотив» Галактионов возглавил в ноябре 2022 года. Под его руководством железнодорожники поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ-2022/2023, набрав 45 очков.
- 8 июня 2023
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