Экс-игрок «Уфы» Фищенко: всё к шло к вылету во Вторую лигу — обидно за клуб
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Бывший полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко прокомментировал вылет клуба из Башкортостана во Вторую лигу.
«Когда я уходил из «Уфы», то там уже проблемы были. Я был в курсе. В принципе, всё шло к этому. Я не удивлён, что всё так произошло. На это есть свои причины — там их кухня. Что творится на ней, я не буду афишировать.
Мне обидно за «Уфу». Я играл в этом клубе. «Уфа» — не чужой клуб для меня, в котором я играл, и есть тёплые воспоминания о нём», — сказал Фищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Уфа», напомним, уступила «Кубани» в заключительном туре Первой лиги (1:2) и заняла 16-е место в турнирной таблице. 6 июня клуб объявил об уходе главного тренера Арслана Халимбекова после вылета команды во Вторую лигу.
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