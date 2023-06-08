Сайманов: «Рубин» вернулся бы в РПЛ и под руководством Слуцкого

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов считает, что казанский клуб смог бы вернуться в Российскую Премьер-Лигу и под руководством бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Сейчас все как-то забывают, но Слуцкий проделал большую и успешную работу в «Рубине». Если бы не СВО, уверен, всё было бы хорошо. В первый сезон, когда он пришёл, у нас было 17 очков к зиме. Слуцкий взял на себя такие риски и сохранил команду в РПЛ.
А на следующий год мы уже вышли в еврокубки. Уверен, всё было бы хорошо. Мы собрали шикарную команду. Но, к сожалению, произошло то, что УЕФА и ФИФА приняли беспрецедентные решения. От нас ушли игроки, и мы оказались в дивизионе уровнем ниже.
Но я уверен, что и со Слуцким мы сто процентов вернулись бы», — цитирует Сайманова Sport24.
- 8 июня 2023
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