Хесус Медина: Щенников — большой футболист, который показывал высокие результаты за ЦСКА

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина отреагировал на уход российского защитника Георгия Щенникова из московской команды.

«Я провёл с Щенниковым на поле полтора года. Он хороший человек, большой футболист, который показывал самые высокие результаты, выступая за ЦСКА. Что касается его игровых качеств, то у него хорошая техника, много навыков и огромный опыт, который он приобрёл за годы выступлений за ЦСКА. Желаю ему всего хорошего в будущем», — приводит слова Медины Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Георгий Щенников провёл за красно-синих три игры в чемпионате России и ещё три – в Кубке. ЦСКА завершил сезон на втором месте в таблице РПЛ. Кроме того, армейцы вышли в Суперфинал Кубка России, в котором сыграют с «Краснодаром».