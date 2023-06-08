Хесус Медина: Щенников — большой футболист, который показывал высокие результаты за ЦСКА
Поделиться
Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина отреагировал на уход российского защитника Георгия Щенникова из московской команды.
«Я провёл с Щенниковым на поле полтора года. Он хороший человек, большой футболист, который показывал самые высокие результаты, выступая за ЦСКА. Что касается его игровых качеств, то у него хорошая техника, много навыков и огромный опыт, который он приобрёл за годы выступлений за ЦСКА. Желаю ему всего хорошего в будущем», — приводит слова Медины Metaratings.
Напомним, в текущем сезоне Георгий Щенников провёл за красно-синих три игры в чемпионате России и ещё три – в Кубке. ЦСКА завершил сезон на втором месте в таблице РПЛ. Кроме того, армейцы вышли в Суперфинал Кубка России, в котором сыграют с «Краснодаром».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2023
-
22:44
-
22:43
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:20
-
20:17
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:40
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:24
Партнерский контент