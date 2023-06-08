«Арсенал» собирается сделать новое предложение «Брайтону» о приобретении Мойсеса Кайседо
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Лондонский «Арсенал» намерен сделать ещё одну попытку переманить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает London World.
По данным источника, «канониры» сделают предложение, аналогичное тому, что получил от них «Брайтон» в январе этого года. Речь идёт о сумме в € 87 млн. Зимой «чайки» отказались отпускать эквадорского футболиста, который вскоре заключил с клубом новый контракт.
Однако сейчас «Брайтон» может изменить свою позицию. Отмечается, что в клубе пообещали игроку, что рассмотрят предложения о его приобретении летом, если они поступят.
В завершившемся сезоне Кайседо провёл 37 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Брайтон», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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