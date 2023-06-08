«Арсенал» собирается сделать новое предложение «Брайтону» о приобретении Мойсеса Кайседо

Лондонский «Арсенал» намерен сделать ещё одну попытку переманить полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает London World.

По данным источника, «канониры» сделают предложение, аналогичное тому, что получил от них «Брайтон» в январе этого года. Речь идёт о сумме в € 87 млн. Зимой «чайки» отказались отпускать эквадорского футболиста, который вскоре заключил с клубом новый контракт.

Однако сейчас «Брайтон» может изменить свою позицию. Отмечается, что в клубе пообещали игроку, что рассмотрят предложения о его приобретении летом, если они поступят.

В завершившемся сезоне Кайседо провёл 37 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Брайтон», забил один гол и сделал одну результативную передачу.