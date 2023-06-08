На презентации Бензема присутствуют свыше 60 тысяч болельщиков

Более 60 тысяч болельщиков собрались на стадионе «Аль-Иттихада», где проходит презентация форварда Карима Бензема.

О переходе Бензема в «Аль-Иттихад» официально было объявлено во вторник, 6 июня. 34-летний нападающий присоединился к клубу из Саудовской Аравии, перейдя из мадридского «Реала», за который он выступал на протяжении последних 14 лет.

Сегодня проходит презентация нападающего на домашней арене «Аль-Иттихада». На стадионе в городе Джидда присутствуют более 60 тысяч болельщиков.

За «Реал» Бензема отыграл 14 сезонов, принял участие в 647 матчах, забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.